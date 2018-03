Selbsthilfegruppe für Außenseiter

Anzeige

Zur Gründung einer Selbsthilfegruppe sucht der Gesundheitstreffpunkt interessierte Personen, die sich als Außenseiter und Einzelgänger sehen. Dazu zählen Menschen, die schon früh in der Familie keinen Halt fanden, was sich bis heute ins Erwachsenenleben fortsetzt. Auch aktuell suchen sie noch ihren Platz in der Gesellschaft. Sie erleben andere Menschen als Bedrohung, sind sensibel, haben sich aber äußerlich hart gemacht. „Es erfordert sicherlich Mut, den Schritt in eine Gruppe von Menschen zu machen. Aber es fällt leichter, wenn man weiß, man ist nicht allein“ heißt es in einer Mitteilung. Anmeldung und weitere Informationen: Gesundheitstreffpunkt, Telefon 0621/3 39 18 18 oder im Internet www.gesundheitstreffpunkt-mannheim.de red