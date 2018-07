Anzeige

Der Gesundheitstreffpunkt Mannheim will eine neue Selbsthilfegruppe für Kinderlose gründen. „Für viele Frauen ist es das Selbstverständlichste auf der Welt, Mutter zu werden und sein eigenes Kind zu gebären. Doch was ist, wenn dieser Wunsch aus verschiedenen Gründen niemals in Erfüllung geht?“, schreiben die Initiatoren. „Man fühlt sich von Ärzten und Freunden allein gelassen und muss mit der inneren Trauer selbst zurechtkommen.“ Bei vielen Betroffenen kreise das Problem von morgens bis abends im Kopf umher, daran zerbrächen auch Beziehungen. In der neuen Selbsthilfegruppe sollten sich Betroffene gegenseitig unterstützen. Auch Partner seien dazu herzlich eingeladen.

Nähere Informationen und Anmeldung im Internet unter www.gesundheitstreffpunkt-mannheim.de oder telefonisch unter der Nummer 0621/339 18 18. red/sma