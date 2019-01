Selbsthilfegruppe nach der Trennung

Der Gesundheitstreffpunkt gründet eine neue Selbsthilfegruppe zum Thema Trennung. Das erste Treffen findet heute von 18 bis 19.30 Uhr im Gesundheitstreffpunkt in der Max-Joseph-Straße 1 statt. Gleichgesinnte können sich dort nach dem Ende einer langjährigen Partnerschaft austauschen, sich gegenseitig helfen, die neue Lebensituation zu verarbeiten, oder neue Interessen, Wege und Menschen kennenlernen. Interessierte werden noch gesucht. Anmeldungen sind telefonisch unter 0621/3 39 18 18 oder per E-Mail an selbsthilfe@gesundheitstreffpunkt-mannheim.de möglich. Weitere Info gibt es im Internet. bl

