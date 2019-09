Selbstversuch am virtuellen Beckenrand

In der Psychotherapie ist das bewährte Mittel bei Phobien und Ängsten die Konfrontation: Wer sich der Spinne oft genug aussetzt, fürchtet sie nicht mehr. In dem Labor, in dem ich mich befinde, ist das Angstobjekt virtuell.

„Haben Sie Höhenangst?“, werde ich gefragt und winke ab. Selbst wenn – was sollte mir passieren inmitten des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit? Also trete ich näher an eine Art Kabine in der Ecke. Noch ein Schritt und ich erkenne die weißen Kacheln, die an ihre Innenwände projiziert wurden. Ich befinde mich in einem virtuellen Hallenbad.

Man reicht mir eine Brille mit Antennen und bittet mich in ein Paar Stoffpantoffeln zu schlüpfen, die vor dem Eingang aufgereiht stehen. Ich betrete die Kabine. An einer weißen Kante, wo das vermeintliche Becken beginnt, bleibe ich stehen und blicke enttäuscht in das Schlündchen vor mir – zehn banale Zentimeter Abgrund. Schwer zu glauben, dass diese Aussicht jemandem Angst einjagen könnte.

„Bereit?“, ruft es von hinten. Plötzlich senkt sich der Boden vor mir wie ein zu schneller Fahrstuhl. Jetzt ist es da, das Adrenalin – ein Ziehen in meinem Bauch. „Das wirkt ja richtig echt!“, rufe ich. Das Becken ist nun drei Meter tief, aber immer noch ohne einen einzigen Tropfen Wasser. Wenn ich jetzt mein Gleichgewicht verliere, war es das. apt

