Selbstverteidigung für Kinder

Vertrauen in die Umgebung, in die Begegnung und in sich selbst sind die Grundlagen des sogenannten V3-Selbstbehauptungstrainings, das die Abendakademie für Kinder und Jugendliche in mehreren Kursen ab 22. Mai anbietet. Das V3-Training sei universell und überall einsetzbar, heißt es. Im Alltag gebe es Selbstsicherheit: Begegnungen würden als Chance gesehen und Verhaltensweisen, die das typische Opferszenario charakterisieren, vermieden. V3-Training fördere außerdem die Fitness und sensibilisiere für eine bessere Einschätzung von Situationen. Die Abendakademie bietet das Training ab 22. Mai für Kinder zwischen sieben bis zehn Jahren (Kursnummer R128002) sowie am 9. Juni für Jugendliche (Kursnummer R128003) an. Weitere Informationen und Anmeldung unter Tel.: 0621/1076150. ena