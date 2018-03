Selten bleiben Männer bei den Kindern

Anzeige

Am Anfang war es dann schon so, dass es für meinen damaligen Chef neu war, jemanden in seinem Team zu haben, der Mutter ist und trotzdem den Anspruch hat, nicht nur einen administrativen Job zu machen. Ich wollte nach meiner Elternzeit auch weiterhin Verantwortung übernehmen. Und die Erwartungshaltung war eben von seiner Seite aus eine andere. Ich hatte das Gefühl, dass ich ihn schon noch davon überzeugen musste, dass ich auch als Mutter noch einen tollen Job machen konnte. Und auch wenn ich in Teilzeit arbeite, musste ich ihn davon überzeugen, dass ich ihm – als Arbeitgeber – das alles auch wieder zurückgebe.

Ich habe dann erst später gemerkt, dass bei dieser Firma ein Umdenken stattfindet. Dass es zum Beispiel jetzt dort „Job-Sharing“ Modelle gibt. Eine Freundin teilt sich jetzt dort einen Manager-Posten mit einer anderen Mutter. Die beiden machen das als Team, weil sie jeweils nicht Vollzeit arbeiten. Da gibt es mittlerweile sehr viele Möglichkeiten. Leider sieht man es viel zu selten, dass Männer in die Elternzeit gehen. Ich kenne ein paar Beispiele. Jedoch bleiben auch hier die Männer jeweils nur zwei Monate zu Hause. Da ist schon Nachholbedarf. Ich fände es auch sehr schön, wenn es von Männerseite und auch in der Gesellschaft so anerkannt ist, dass das Kinder-Haben einfach ein gemeinsames Projekt ist.

Die Elternzeit aufteilen

Dass eben nicht nur einer in Teilzeit arbeitet, sondern dass beide aufeinander zugehen. Auch, was die Akzeptanz bei der Elternzeit angeht. Da ist schon noch ein Weg zu gehen, bis es wirklich selbstverständlich ist. Ein Beispiel: Eigentlich hätte man insgesamt zwölf Monate Elternzeit. Wenn aber der andere Partner auch eine gewisse Zeit zu Hause bleibt, summiert sich das auf 14. Da nutzen die meisten das Modell, dass der Mann die Mindestzeit zu Hause bleibt und die Frau eben den Rest übernimmt. Dass aber eben nicht nur die nötigen zwei Monate genommen werden, um die gesamte Elternzeit zu verlängern, gibt es leider noch viel zu selten.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 08.03.2018