Seltene Fassade erhalten

Die Denkmalstiftung Baden-Württemberg fördert die Renovierung einer Renaissance-Fassade an einem Haus im Jungbusch. Ende des 19. Jahrhunderts war das Gebäude in der Jungbuschstraße 15 ein repräsentatives Wohnhaus wohlhabender Bürger. Heute ist das viergeschossige Mehrfamilienhaus in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Bei Vorarbeiten zur Sanierung wurden wertvollen Renaissanceelemente an der Fassade entdeckt, die der Eigentümer wieder instand setzen will. Dabei unterstützt ihn die Denkmalstiftung mit einem „ansehnlichen Betrag“. Der Vertrag wurde gestern übergeben. aph/red

