Senioren als Mediatoren

Schülern bei der Lösung von Konflikten helfen, dazu leistet die Organisation „Seniorpartner in Schools“ (SiS) seit Jahren auch in Mannheim ihren Beitrag. Regelmäßig aktiv sind Senioren an den Grundschulen Pestalozzi, Albrecht-Dürer, Almenhof und der Tulla-Realschule. Demnächst bietet SiS wieder eine 80-stündige Ausbildung an: vom 11. bis 15. November sowie vom 10. bis 14. Februar 2020 in der Ludwigshafener Friedenskirche. Nach der kostenlosen Ausbildung arbeiten die Mediatoren „mindestens zwei Jahre ehrenamtlich an einer Schule in der Region“, erklärt Organisator Klaus Vorderwühlbecke – und hofft auf viele Interessenten, die gerne Seniorpartner werden möchten. In ganz Deutschland sind mittlerweile 1300 Personen für SiS an mehr als 300 Schulen dabei.

Vertrauliche Gespräche

Schwerpunkte der Ausbildung sind die Grundlagen der Mediation, aber auch Einzelgesprächsführung und Verhalten bei Mobbing. „Berufliche Vorerfahrungen sind nützlich, aber nicht erforderlich“, so Vorderwühlbecke. Die Tätigkeit erfordere „Geduld und Verständnis für die Situation der Schüler und des Umfeldes, um eine einvernehmliche Lösung für beide Konfliktparteien zu entwickeln“. Die Mediatoren agierten meist als Zweierteam in einer Schule. Sie sind nicht Teil des Kollegiums, halten zu diesem aber engen Kontakt. „An einem festen Wochentag sind sie während des Schuljahres anwesend und verfügen vor Ort über einen Raum, der ungestörte Gespräche zulässt“, erklärt Vorderwühlbecke. In der Regel führten drei Wege zu einem Gespräch mit den Seniorpartnern: Schüler melden sich spontan, wenn sie einen Konflikt bemerken und nicht selbst lösen können. Lehrer bemerken Konflikte und vermitteln den Kontrahenten einen Termin mit den Senioren. Oder die Seniorpartner bekommen Streitigkeiten selbst mit und laden spontan zum Gespräch ein – das in jedem Fall „absolut vertraulich“ sei.

Weitere Informationen zu der Mediatorenausbildung oder zur Arbeit der Seniorpartner allgemein gibt es bei Klaus Vorderwühlbecke, Telefon 06202/15 009 und per E-Mail an vorbecke@aol.com oder vorstand@sis-bw.de. bhr

