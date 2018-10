Senioren feiern

Den Internationalen Tag der Älteren feiert der Seniorenrat Mannheim am morgigen Freitag, 10 bis 16 Uhr, in der Baumhain-Festhalle des Luisenparks. Die Karten für die Veranstaltung sind heute beim Seniorenrat im Stadthaus N 1 (Podium) von 10 bis 12 Uhr erhältlich. Sie kosten drei Euro, inklusive Parkeintritt. Die Ticketts können auch direkt an der Kasse im Baumhain gekauft werden. Der Seniorenrat erwartet rund 600 Besucher, davon rund 200 aus den Mannheimer Pflegeheimen.

Musikalische Leckerbissen tischen Joachim Schäfer, Saxofonist Vitali Kokotov und der Shanty-Chor „Seebären“ auf. Auftreten werden das AWO-Ballett, das Oststadttheater und die Jugendgruppe Erlenhof. „Alle machen mit“, heißt es bei Ingeborg Ludwig vom TSV 1846.

Die Grußworte der Stadt spricht Bürgermeister Michael Grötsch, den Festvortrag hält Susanne Dess, Geschäftsführerin der Abendakademie. Wie Claus-Peter Sauter, Vorsitzender des Rats, mitteilt, können die Besucher in der Mittagspause von 12 bis 13 Uhr einen Imbiss einnehmen – Kartoffelsuppe oder Würstchen zum Beispiel. red

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 04.10.2018