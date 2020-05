Senioren-Training auf YouTube

Eigentlich trifft sich die Gymnastikgruppe „Aktive Senioren Mannheim“ freitags um 10 Uhr im Kopernikustreff in der Schwetzingerstadt. Weil das Gruppentraining coronabedingt entfallen muss, hat Trainer Martin Urbansky es ins Internet verlegt. Seine Trainingseinheiten für seine Gruppe, aber auch für andere interessierte Senioren, zeigt er nun auf YouTube – mal sind Nordic Walking Stöcke die Trainingsgeräte, mal Wasserflaschen, mal eine Parkbank. Auch das gute Wetter nutzt Urbansky aus: Statt im Kursraum filmt er sich etwa in der Pfalz oder in Heidelberg am Neckarufer. Bislang sind vier Einheiten erschienen, sie dauern zwischen knapp 18 und knapp 39 Minuten. julb

Info: Training abrufbar unter https://bit.ly/3dqnNTX

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 14.05.2020