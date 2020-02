Senioren treffen sich für Brettspiele

Alte Spiele wiederentdecken, neue Spiele kennenlernen: Unter diesem Motto gibt es an der Abendakademie einen Spieltreff Ü 50. Senioren, die gern Gesellschaftsspiele aller Art spielen würden, finden hier Partner für Karten-, Würfel-, Brett- und Schreibspiele. Mitgebracht werden die Spiele von den Teilnehmern selbst. Wer mit wem welches Spiel spielt, entscheidet sich jeweils vor Ort nach Lust und Laune. Die Treffen finden dienstags von 14 bis 16 Uhr in U 1 statt und laufen bis zum 31. März – allerdings nicht am Fastnachtsdienstag, 25. Februar. Obwohl der laufende Kurs bereits gestartet ist, können Neugierige immer noch einsteigen. Kontakt: 0621/1 07 61 86 oder s.groessl@abendakademie-mannheim.de. red/lok

