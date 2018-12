Seniorenbüro feiert Prunksitzungen

Das Seniorenbüro der Stadt lädt zu seinen Seniorenprunksitzungen mit den großen Karnevalsgesellschaften Feuerio am Montag, 11. Februar, und der Fröhlich Pfalz am Montag, 18. Februar, in den Musensaal des Rosengartens ein.

Beide Veranstaltungen beginnen jeweils um 14.11 Uhr. Die Eintrittskarten kosten zwischen zwölf und 15 Euro inklusive Brezeln und Getränke. Außerdem werden nur an den Veranstaltungstagen Emporekarten ohne Verzehr zum Preis von sieben Euro angeboten.

Die Karten gibt es ab sofort beim Seniorenrat im Stadthaus in N 1, beim Seniorenbüro sowie bei Freizeit und Reisen in der Kurpfalzpassage, K1, 7 bis 13, montags bis donnerstags von 9 bis 15 Uhr. Weitere Informationen unter Tel.: 0621/293 34 47 oder unter Tel.: 0621/2 93 30 88. mai/red

