Seniorensitzung: Karten erhältlich

Die Seniorenprunksitzung mit der Fröhlich Pfalz“ steigt am Montag, 17. Februar 2020. Geschunkelt, gelacht und gefeiert wird ab 14.11 Uhr im Congress Center Rosengarten. Karten kosten zwölf oder 15 Euro inklusive Brezeln und Getränke. Außerdem werden nur am Veranstaltungstag, so teilt die Stadt Mannheim mit, Emporenkarten ohne Verzehr zum Preis von sieben Euro angeboten – der Vorverkauf hat bereits begonnen. Die Eintrittskarten sind im Seniorenbüro der Stadtverwaltung in der Kurpfalzpassage (in K 1, 7-13) erhältlich. Montags bis donnerstags von 9 bis 15 Uhr sowie freitags von 9 bis 12 Uhr stehen die Mitarbeiter zur Verfügung. Vorverkaufskarten gibt es auch beim Seniorenrat im Stadthaus in N 1. Weitere Auskünfte zur Seniorensitzung sind telefonisch möglich: 0621/293 32 12, -31 76, -34 47 oder -93 95. red/lok

