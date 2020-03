Seniorin auf Bank verletzt

Ein Unbekannter soll am Friedrichsring ein Senioren-Paar attackiert und die Frau verletzt haben. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am Samstag gegen 11.15 Uhr. Der Täter und die Eheleute hätten sich fast zeitgleich auf eine Parkbank nahe der Bushaltestelle Wasserturm gesetzt. Der jüngere Mann soll den älteren angepöbelt und ihn ohne Vorwarnung weggestoßen haben. Dadurch sei der Senior auf seine Ehefrau gerutscht, die von der Bank fiel und sich Kopfverletzungen zuzog. Sie musste mehrere Tage im Krankenhaus verbringen und erstattete anschließend Anzeige.

Den Angaben zufolge entfernte sich Täter zusammen mit einem Begleiter, der zuvor auf einer Mauer saß, in Richtung Kunststraße. Er wird als 30 bis 35 Jahre alt, 1,80 bis 1,90 Meter groß und muskulös beschrieben. Seine dunklen, kurzen Haare seien nach hinten gekämmt gewesen. Getragen habe der Täter einen hellen Anorak und eine dunkle Hose. Er und sein Begleiter hätten SV-Waldhof-Fanschals umgehabt. An jenem Tag spielte der Drittligist im ausverkauften Carl-Benz-Stadion gegen Kaiserslautern.

Mögliche Zeugen werden gebeten, unter 0621/125 80 auf dem Innenstadtrevier anzurufen. pol/sma

