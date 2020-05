Seniorin wird Opfer von Trickbetrügern

Mit dem berüchtigten Enkeltrick haben unbekannte Täter eine mehr als 90 Jahre alte Frau um Geld betrogen. Laut Polizei meldete sich am Dienstagvormittag ein vermeintlicher Neffe bei ihr am Telefon und erklärte, er sei nach einem Unfall in einer finanziellen Notsituation und brauche Geld. Da er nicht selbst kommen könne, schicke er jemanden vorbei. Die Seniorin packte das Geld in eine Tüte und übergab diese in der Lindenstraße einem Mittäter. Nachdem sie unsicher geworden war, wandte sich die Frau tags darauf dann an die Polizei. Der Abholer soll mittelgroß und etwa 30 bis 40 Jahre alt sein. Zeugen, die zur Tatzeit in der Lindenstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollen sich unter der Telefonnummer 0621/1 74 44 44 melden. scho/pol

© Mannheimer Morgen, Freitag, 29.05.2020