Eine nach Polizeiangaben „ältere Frau“ ist am Mittwochnachmittag Opfer eines sogenannten Enkeltricks geworden. Sie erhielt gegen 14 Uhr den Anruf eines vermeintlichen Enkels, der vorgab, sich in einer Notlage zu befinden. Die Seniorin wollte helfen und übergab an der Haustür einem angekündigten Geldboten Bargeld in vierstelliger Höhe. Den unbekannten Mann, dem sie das Geld übergeben hatte, beschrieb die ältere Dame so: etwa 30 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß, sehr schlank, südeuropäischer Typ. Er soll helle, trendige Kleidung, einen dunklen Hut mit Karo-Muster, eine Brille sowie eine Mund-Nasen-Schutzmaske getragen haben. Die Polizei bittet etwaige Zeugen, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter Tel. 0621/1 74 44 44, in Verbindung zu setzen. pol/lang

