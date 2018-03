Seniorinnen Geld abgenommen

Anzeige

Opfer von Trickbetrügern sind eine 85-Jährige und eine 87-Jährige geworden. Wie die Polizei gestern mitteilte, hatte sich im einen Fall der Täter als Handwerker ausgegeben und sich so am Mittwoch kurz vor 16 Uhr Zutritt zur Wohnung der Frau in T 3 verschafft. Er riet ihr, zur Vorbeugung eines Wasserschadens ihre Wertsachen aus dem Tresor zu nehmen und an anderer Stelle zu verwahren. Die Frau öffnete den Tresor, und in einem unbeobachteten Moment steckte der Unbekannte einen Teil der Wertsachen ein und verschwand. Wert der Beute: rund 1500 Euro. Wer Hinweise auf den Täter geben kann, soll sich mit dem Revier Innenstadt (Tel. 0621/125 80) in Verbindung setzen.

Im zweiten Fall hatten sich zwei Frauen einer 87-Jährigen ebenfalls am Mittwoch als Essenslieferantinnen vorgestellt. Sie klingelten gegen 13 Uhr an der Wohnungstür in der Pappelallee (Neckarstadt-Ost), die Frau ließ sie ein. Während eine der Betrügerinnen das Opfer in ein Gespräch verwickelte, durchsuchte die Komplizin das Wohnzimmer. Ihre Beute: 200 Euro Bargeld. Die eine Täterin war laut Beschreibung etwa 40 Jahre alt, rund 1,60 Meter groß, korpulent, dunkler Teint, lange schwarze Haare. Sie sprach Deutsch mit Akzent. Die andere Frau war ungefähr gleich groß und gleich alt und hatte ebenfalls einen dunklen Teint. Im Gegensatz zur ersten Täterin war sie schlank und hatte kurze, schwarze Haare. Hinweise ans Revier Neckarstadt, Tel. 0621/330 10. imo