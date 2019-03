Seniorinnen lassen Betrüger abblitzen

Zwei Mal sind Trickbetrüger an Seniorinnen gescheitert, die deren Masche durchschaut hatten. Nach Polizeiangaben von gestern rief ein Unbekannter am Donnerstag gegen 12 Uhr bei einer 69-jährigen Mannheimerin an und gab sich als alter Bekannter aus. Er selbst nannte dabei keinen Namen, sondern bat die Seniorin zu erraten, wer er sei. Die Frau erkannte jedoch die Enkeltrick-Masche hinter dem Anruf und legte auf. Wenige Minuten später rief vermutlich derselbe Täter bei einer 79-Jährigen an. Wieder gab er sich als Bekannter aus. Die Seniorin vermutete hinter dem Anrufer zunächst ihren Cousin. Als er aber erzählte, er habe für einen Autokauf nur 1000 Euro zur Verfügung, kam der Frau die Sache dubios vor. Als sie begann, den Anruf zu hinterfragen, beendete der Betrüger das Gespräch. pol/lok

