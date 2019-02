Sensenmann gastiert mit teuflischem Programm im Capitol

„Der Tod“ kommt ins Capitol: Mit dem Stück „Zeitlos“ will der Erfinder dieser besonderen Art der Comedy herausfinden, ob Ewigkeit tatsächlich immer erstrebenswert sein sollte – beispielsweise in der Supermarktschlange: „Selbst Eintagsfliegen leben heutzutage entspannter als ein Mensch. Ihnen fehlt einfach die Zeit für Stress“, heißt es in der Ankündigung. Für die Vorstellung am Donnerstag, 7. März, um 20 Uhr verlosen wir dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter Telefon 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Zeitlos“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden morgen zwischen 14 und 15 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen persönlich erreichbar sein. baum

