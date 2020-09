Serien als Seelentröster

Schauen Sie gern Serien an? Ich muss gestehen, dass ich dafür wahrscheinlich mehr Zeit verwende, als manchmal gut ist. Ich könnte das auf meine familiäre Prägung schieben. Wir Kinder schauten täglich das Sandmännchen, meine Mutter jeden Sonntagabend die „Lindenstraße“ –und wir mit. Auch heute noch vergeht kaum ein Tag, an dem ich nicht mindestens eine Folge meiner aktuellen Lieblingsserie schaue.

Dauerbrenner ist nun schon seit einiger Zeit die Serie „Modern Family“, die von den alltäglichen Konflikten und Absurditäten einer modernen Großfamilie in Kalifornien erzählt.

Abschalten im Alltag

Da pflegt jeder seinen eigenen Spleen. Das erwachsene Geschwisterpaar streitet und balgt sich wie die kleinen Kinder, da schämt man sich auch mal für die exzentrische Art des Partners oder versucht einen Fehler umständlich vor der gesamten Familie zu vertuschen. Und trotzdem: Wenig anderes lässt mich nach einem langen Arbeitstag so gut abschalten wie diese Serien der Alltäglichkeiten. Wenig anderes zaubert mir an schlechten Tagen so verlässlich ein Schmunzeln auf die Lippen wie die x-te Wiederholung von Folge 124. Zum einen liegt das sicherlich daran, dass ich sie in- und auswendig kenne. Hier kann mich nichts überraschen - anders als in meinem alltäglichen Leben.

Zum anderen tröstet mich vor allem die Lebensnähe dieser Geschichten. Den Eindruck zu haben: Das geht nicht nur mir so. Auch andere fallen mit dem Fahrrad um, weil sie sich besonders lässig damit hinstellen wollten. Auch andere flunkern manchmal gegenüber ihren Liebsten. Auch andere scheitern. Ja, die einzelnen Figuren wachsen mir gerade ans Herz, weil ich so viel von ihnen sehe.

So geht es mir tatsächlich auch mit vielen Erzählungen aus der Bibel. Ja, natürlich gibt es auch die, in denen so spektakuläre Geschichten erzählt werden, dass es mir manchmal schwerfällt, sie mit meinem Leben in Beziehung zu setzen. Aber die Mehrzahl ist anders. Meine Lieblingsgeschichten sind die von Abraham und Jakob. Beide Stammväter Israels. Abraham will dem Versprechen Gottes nachhelfen und schläft mit der Sklavin seiner Frau, damit er einen Stammhalter hat.

Als die Konstellation dann zu schwierig wird, schickt er die junge Frau in die Wüste. Jakob hingegen liegt schon von klein auf im Clinch mit seinem Zwillingsbruder. Versucht, seine Familie und Gott übers Ohr zu hauen. Er verliebt sich, heiratet aber die falsche Frau. Heiratet noch einmal. Muss sich unter Wert verkaufen. Beide machen Fehler. Trotzdem verlässt Gott sie nicht.

Gott bleibt dabei

Manchen hat es hier zu sehr gemenschelt. Der Aufklärer H.S. Reimarus zum Beispiel meinte mit Blick auf Abraham, dass „wir Abraham nicht für eine gute Religion halten können“, weil er nicht immer einwandfrei handelt und in so vielen zwischenmenschlichen Belangen versagt. Bei mir ist das anders. Mich tröstet, dass es hier menschelt. So ähnlich wie bei Serien. Ich habe das Gefühl: Wer das aufgeschrieben hat, kannte das Leben in all seinen Facetten.

Und deswegen kann ich auch diesen Geschichten aus der Bibel zum 124. Mal hören – weil ich mich in ihnen finde und auch wenn ich schon weiß, wie sie ausgehen. Vielleicht gerade, weil ich weiß, wie sie ausgehen. Weil ich weiß: In allem bleibt Gott dabei.

Pfarrerin Ann-Kathrin Knittel, Hemsbach-Sulzbach

© Mannheimer Morgen, Samstag, 12.09.2020