„Seven“ auf Soulmate Open-Air-Tour im Luisenpark

Seine musikalischen Ziehväter waren Prince, Sly & the Family Stone, Marvin Gaye und Stevie Wonder. Das war bereits bei seinem ersten und ausverkauften Konzert in Mannheim beim Seebühnenzauber 2017 zu hören. Und jetzt ist der Schweizer Musiker „Seven“ wieder zurück und macht erneut mit seiner Band sowie Überraschungsgast im Luisenpark Halt.

Für dieses Konzert am Samstag, 24. August, verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach am Montag zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Seebühnenzauber“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden am Dienstag zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt und müssen erreichbar sein.

© Mannheimer Morgen, Montag, 19.08.2019