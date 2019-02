Sexuelle Gewalt aufarbeiten

Die Deutsche Bischofskonferenz hat die sogenannte MHG-Studie in Auftrag gegeben, um das Ausmaß bisher bekannter sexueller Gewalt an Minderjährigen durch römisch-katholische Geistliche und männliche Ordensangehörige im Bereich der Bischofskonferenz zu benennen. Auf der Grundlage dieser Forschungsergebnisse werden am morgigen Mittwoch, 20. Februar, von 18.30 bis 21.30 Uhr im Ökumenischen Bildungszentrum sanctclara, B5,19, nötige Konsequenzen und Fragen nach Verantwortlichkeiten diskutiert.

Was muss getan werden?

Fragen an diesem Abend werden etwa sein: Wie sieht eine Aufarbeitung aus? Was muss jetzt von wem entschieden und getan werden, um begünstigende Faktoren für sexuelle Gewalt im kirchlichen Kontext abzubauen? Welche Präventionskonzepte gibt es? Welche Systemveränderungen sind nötig?

Gesprächspartner sind Helmut Kury, Missbrauchsbeauftragter Erzbistum Freiburg, die Koblenzer Pastoralreferentin Jutta Lehnert, ehrenamtlich engagiert bei MissBiT (Missbrauchsopfer im Bistum Trier) und Harald Dreßing, Leiter der Forensischen Psychiatrie am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) in Mannheim und Verbundkoordinator der MHG-Studie. Die Moderation übernimmt Petra Heilig vom Ökumenisches Bildungszentrum sanctclara. Der Eintritt kostet drei Euro. miz

