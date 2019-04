Sexueller Übergriff im Krankenhaus

Ein 29-Jähriger hat sich zu einer 45-jährigen Schlafenden ins Bett gelegt, die in einem Mannheimer Krankenhaus stationär aufgenommen war, hat sie gestreichelt und ständig wiederholt, dass er sie liebe. Eine Krankenschwester, die nach dem Zwischenfall am Samstag gegen 7.30 Uhr alarmiert wurde, warf den Mann aus dem Zimmer, wie die Polizei gestern mitteilte.

Nachdem der 29-Jährige noch mindestens zwei weitere Zimmer von Patientinnen aufgesucht hatte, kehrte er gegen 7.45 Uhr wieder in das Zimmer der 45-Jährigen zurück. Dort legte er sich erneut in ihr Bett und berührte sie. Als die Frau aufwachte und versuchte, aus dem Bett zu fliehen, hielt der Unbekannte sie fest und führte nach Angaben der Polizei sexuelle Handlungen an ihr durch. Der 45-Jährigen gelang es, aus dem Bett zu steigen und auf dem Flur eine Krankenschwester zu alarmieren.

Verdächtiger auf freiem Fuß

Daraufhin beobachtete die Krankenschwester den 29-Jährigen, bis eine Streife der Polizei im Krankenhaus eintraf, um den Mann festzunehmen. Der Beschuldigte wurde vorerst in einer Zelle untergebracht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Mann ebenfalls Patient in dem Krankenhaus und stand zur Tatzeit erheblich unter Alkoholeinfluss, hieß es von der Polizei. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 29-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Die 45-Jährige wurde bei den Vorfällen nicht verletzt, die Ermittlungen wegen sexuellem Übergriff und sexueller Nötigung dauern an. pol/lok

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 16.04.2019