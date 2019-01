Shari will für CDU antreten

Der Mannheimer Unternehmer Reza Shari (Bild) will auf der CDU-Liste für den Gemeinderat kandidieren. Das sagte Parteichef Nikolas Löbel im Gespräch mit dieser Zeitung. Am kommenden Samstag stellt der Kreisverband ab 10 Uhr in der ehemaligen Kirche PX de Dom in Sandhofen seine Kandidatenliste auf.

Eine Findungskommission hatte laut Löbel im Auftrag des Kreisvorstands einen Listenvorschlag ausgearbeitet, der am Samstag zur Abstimmung steht. „Wir hatten mehr als 60 Bewerber für die 48 Plätze“, berichtete Löbel. Die komplette Liste will er allerdings erst den Mitgliedern am Samstag präsentieren. Auf ihr stehen wie bereits vermeldet auch REM-Generaldirektor Alfried Wieczorek und die Konditorin Martina Herrdegen. Nicht mehr antreten werden wie ebenfalls berichtet die bisherigen Stadträte Konrad Schlichter, Adelheid Weiss, Jens Kirsch, Rebecca Schmitt-Illert und Wolfgang Pföhler. Alle anderen aktuellen Stadträte kandidierten erneut, so der Kreisvorsitzende.

Aus dem Iran geflüchtet

Reza Shari ist 43 Jahre alt, er betreibt unter anderem eine Parfümerie am Friedrichsplatz und eine Online-Schule, die Make-up-Experten ausbildet. Er kam mit 14 als Flüchtlingskind aus dem Iran nach Deutschland. „Ich finde, dass mehr Leute aus der Wirtschaft im Gemeinderat sitzen sollten“, begründet der Unternehmer seine Kandidatur. Er will sich nach eigenen Angaben dafür einsetzen, dass Mannheim nach außen besser vermarktet wird. Außerdem plädiert er für eine „konservative Migrationspolitik“, wie er sagt. „Wir müssen diejenigen Zuwanderer, die etwas für die Gesellschaft leisten wollen, unterstützen.“ Für die, die das nicht wollten, sieht Shari dagegen keinen Platz. imo (Bild: Shari)

