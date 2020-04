Shisha-Bars trotz Verbots geöffnet

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch entdeckten Beamte in der Innenstadt zwei Shisha-Bars, die trotz des aktuellen Verbots geöffnet hatten und Gäste bewirteten. In einer Bar in den T-Quadraten ließ der Wirt insgesamt zwölf Personen ins Lokal und bewirtete sie. Als die Beamten eintraten, versuchten sich die Anwesenden, in den anderen Räumen zu verstecken. Gegen Wirt und Gäste wurden Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz erstattet.

Unbelehrbarer Wirt

Im zweiten Fall hatte ein Zeuge der Polizei mitgeteilt, dass eine Shisha-Bar in den J-Quadraten geöffnet habe. Eine Streife stellte zunächst fest, dass die Fenster des Lokals von innen abgedunkelt waren. Das Hoftor neben dem Eingang stand aber offen. Auch hier waren alle Fenster verdunkelt. Nachdem die Beamten an der Seitentür der Bar geklopft hatten, wurde ihnen geöffnet und sie kamen direkt in einen „regulären“ Bewirtungsbetrieb mit mehrere Personen. Gegen alle Gäste wurde Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz erstattet.

Im Zuge der Ermittlungen kam heraus, dass der Wirt bereits einige Tage zuvor sein Lokal trotz des aktuellen Verbots geöffnet hatte. Er dürfte nun – aufgrund seiner Unbelehrbarkeit – einem erhöhten Bußgeld entgegensehen. Bei den Kontrollen der Gäste wurden darüber hinaus bei mehreren Personen kleinere Mengen Rauschgift gefunden. abo

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 02.04.2020