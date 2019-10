Sicherheit in Mannheim

Wie gefährlich sind Mannheims Straßen wirklich? Unter dem Titel „Da traut man sich gar nicht mehr vor die Tür“ findet am Montag, 7. Oktober, im Gewerkschaftshaus ein Abend zum Thema kommunale Sicherheit statt. Eine Stadt fühlt sich nicht immer so sicher an wie sie ist – und umgekehrt. Neben aktuellen Entwicklungen der Kriminalstatistik soll es deshalb besonders um das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürger gehen und Faktoren, die es beeinflussen. Diskutiert wird mit dem Mannheimer Polizeipräsidenten Andreas Stenger, Quartiermanager Gabriel Höfle und Markus Müller vom Fraunhofer-Institut für Bildtechnik sowie SPD-Landtagsabgeordnetem Sascha Binder. Kolja Schwartz vom SWR moderiert die Veranstaltung. Beginn ist um 19 Uhr im Saal Brenner. red

