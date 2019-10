Sicherheit: Tour durch die Region

Mit Beginn der dunklen Jahreszeit steigt das Risiko, Opfer eines Einbruchs zu werden. Vielen Opfern macht das auch danach noch lange zu schaffen – das vertraute Gefühl von Sicherheit geht verloren. Unter dem Motto „Eine Stunde für mehr Sicherheit“ wird jährlich am letzten Sonntag im Oktober, dem Tag der Zeitumstellung auf die Winterzeit, der bundesweite Tag des Einbruchschutzes begangen. Dabei informieren Experten der Polizei über Schutzmaßnahmen, Sicherheitsempfehlungen und Beratungsmöglichkeiten. Die landesweite Eröffnungsveranstaltung findet in diesem Jahr unter der Regie des Polizeipräsidiums Mannheim am Sonntag, 27. Oktober, von 11 bis 16 Uhr im Stadthaus N 1 statt. Um 11 Uhr wird der Aktionstag von Polizeipräsident Andreas Stenger und dem Ersten Bürgermeister Christian Specht eröffnet.

Vor dem Stadthaus steht dann das Informationsfahrzeug des Landeskriminalamts Baden-Württemberg (LKA BW). Das fährt zum ersten Mal durch Mannheim, Heidelberg und den Rhein-Neckar-Kreis, um vor Ort über Schutz vor Eindringlingen in den eigenen vier Wänden zu informieren.

Im Stadthaus selbst stellen Mitarbeiter der polizeilichen Kriminalprävention Mannheim und Ludwigshafen die aktuellsten Sicherheitsempfehlungen der Polizei vor und beantworten Fragen rund um das Thema Einbruchschutz. Die Experten der Beratungsstellen erläutern mit Beispielen die Möglichkeiten für technischen Schutz und erstellen individuelle Sicherheitsempfehlungen. Im Erdgeschoss des Stadthauses gibt es eine „Info- und Ausstellungsmeile“ mit elf Fachfirmen, auch die Präventionsvereine stellen sich vor. Die Stationen des Informationsfahrzeugs in Mannheim: 24. Oktober, 9.30 - 12.30 Uhr, Gartenstadt, (Neueichwaldstr./Donarstr.), 13.30 - 17 Uhr, Käfertal (Parkplatz am Rathaus). Der letzte Halt des Infotrucks ist dann von 10 bis 18 Uhr am 4. November bei der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle Heidelberg (Römerstr. 2 - 4). Bei der Abschlussveranstaltung werden auch eine kleine Fahrzeugshow mit einem alten Polizei-VW-Käfer, einem Motorrad und ein aktueller Streifenwagen präsentiert. lia

