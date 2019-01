Sicherheitscontainer am Haken

Der Kranlastwagen rückte gestern Morgen gegen 7.45 Uhr auf dem Paradeplatz an, nahm den Sicherheitscontainer an den Haken und transportierte ihn ab: Nach mehr als zwei Jahren haben Stadt und Polizei die gemeinsame Anlaufstelle für Passanten, von der aus die Ordnungskräfte auch zu Streifen in der Innenstadt aufbrachen, jetzt aufgegeben (wir berichteten). Die Verwaltung nennt als Grund dafür die seit Ende vergangenen Jahres laufende Videoüberwachung auf Mannheims zentraler Innenstadtfläche sowie ein verändertes Einsatzkonzept. Auch ohne Container wollen Polizei und Ordnungsdienst nach eigenen Angaben künftig mit Streifen in der Innenstadt präsent sein. Der Container war im November 2016 aufgestellt worden. Er war Teil eines Sicherheitskonzepts, das die Behörden in Mannheim als Reaktion auf die damals gestiegenen Kriminalitätszahlen erarbeitet hatten. imo

