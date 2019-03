Sicht eines Geflüchteten

Armut, Perspektivlosigkeit und politische Verfolgung sind oft Gründe, warum es Menschen aus Afrika nach Europa treibt. Wer sich aus seinem Heimatland auf den Weg in Richtung Norden macht, geht ein hohes Risiko ein und setzt meist nicht weniger als sein Leben aufs Spiel. Autor Rodrugue Peguy Takou Ndie beschreibt in seinem Roman „Die Suchenden“ all diese Probleme, mit denen ein junger Mann aus einen zentralafrikanischen Land bei seiner Emigration konfrontiert wird. Der Schriftsteller aus Kamerun kommt zu zwei öffentlichen Auftritten nach Mannheim. Am morgigen Mittwoch liest der 37-Jährige um 15.30 Uhr in Raum H 1107 in der Hochschule, am Donnerstag, 21. März, ist er um 19 Uhr im ökumenischen Bildungszentrum Sanctclara.

Takou Ndie studierte in Kameruns Hauptstadt Yaoundé Wirtschaftswissenschaften, arbeitete anschließend als Autor und floh 2013 aus politischen Gründen nach Deutschland. Veranstalter der beiden Lesungen ist das Mannheimer Bündnis. tbö

