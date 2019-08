„Sie ist ein sehr lebensbejahendes Kind“

Wenn Charlotte fröhlich über den Boden robbt und verschmitzt lächelt, geht Rebecca Köppl das Herz auf. „Mama“, sagt das Kleinkind und die Friedrichsfelderin schmilzt förmlich dahin. In diesen Momenten vergisst die 32-Jährige, wie turbulent Charlottes Start ins Leben war. Denn das 16 Monate alte Mädchen hat nicht nur eine Zwerchfellhernie, sondern ist auch noch ein Extremfrühchen.

Unter einer Zwerchfellhernie versteht man eine angeborene Fehlbildung, durch die sich Organe aus dem Bauchraum über eine Lücke im Zwerchfell in den Brustraum drängen, erklärt Professor Dr. Thomas Schaible, Direktor der Klinik für Neonatologie im Universitätsklinikum Mannheim (UMM). „Das Zwerchfell ist der Muskel, der zwischen Bauch- und Brustraum für die Atmung verantwortlich ist und in seiner Entwicklung sehr früh in der Schwangerschaft entsteht“, sagt er. Dort bildet sich bei der Zwerchfellhernie eine Lücke. Wenn das Baby einen Schluckauf hat oder versucht zu atmen, rutschen die Organe vom Bauchraum nach oben. Die Lungenentwicklung wird dadurch behindert, so der Mediziner.

Herz nach rechts gerutscht

Fast immer wird die Zwerchfellhernie beim Ultraschall in der Schwangerschaft entdeckt. Als Rebecca Köppl in der 21. Schwangerschaftswoche war, musste sie zum Feinultraschall, wegen ihres Diabetes Typ III. „Auf dem Ultraschall sah man dann, dass das Herz nach rechts gerutscht war“, erzählt sie. Bei einer weiteren Untersuchung bestätigte sich der Verdacht.

Für Rebecca Köppl und ihre Mann Matthias war die Diagnosen zunächst ein Schock. Schließlich wussten sie nicht, was auf sie zukommen würde. Eines wussten sie aber sofort: Eine Abtreibung, die bei diesem Befund jederzeit möglich ist, kam für das junge Paar nicht in Frage. „Wir würden auch, falls wir erneut ein Kind mit Zwerchfellhernie bekommen würden, uns auf jeden Fall wieder für das Baby entscheiden“, betont sie.

Eigentlich sollte Rebecca Köppl das Baby per Kaiserschnitt auf die Welt bringen, damit es anschließend operiert wird. Danach war vorgesehen, dass das Mädchen etwa sechs bis sieben Wochen im Krankenhaus verbringt. Doch Charlotte wurde bereits in der 28. Schwangerschaftswoche geboren – drei Monate zu früh. „In der 27. Woche war ich noch bei einer Untersuchung“, sagt Rebecca Köppl. Da sie von ihrem Arzt grünes Licht bekommen hatten, flogen sie am nächsten Tag nach Kreta. Im Urlaub fühlte sich Rebecca Köppl plötzlich sehr schlecht, klagte über starke Wassereinlagerungen und Bluthochdruck. Sie kam ins Krankenhaus wo das Hellp-Syndrom, eine schwere Schwangerschaftsvergiftung, diagnostiziert wurde. Das Ehepaar flog am nächsten Tag zurück und die 32-Jährige wurde sofort ins UMM gebracht. Schließlich stand auch das Leben der werdenden Mutter auf dem Spiel.

Bei der Geburt brachte Charlotte gerade einmal 660 Gramm auf die Waage und war 32 Zentimeter groß. Nach der Entbindung wurde sie sofort intubiert. 24 Stunden war die frischgebackene Mutter im leicht komatösen Zustand. Nach einer Woche wurde das Baby viereinhalb Stunden lang ohne Komplikationen operiert. Nach viereinhalb Monaten musste sie erneut operiert werden. Die Kleine verbrachte fünf Monate im Klinikum, zweieinhalb Monate davon auf der Intensivstation. Doch das kleine Mädchen ist eine Kämpferin. Als Rebecca und Matthias Köppl dann ihre Tochter nach sechs Wochen zum ersten Mal in den Arm nehmen durften, waren sie überglücklich.

Rebecca hat die schwere Zeit mit Zeichnen verarbeitet. Außerdem half ihr der CDH-Förderverein, der die weitere Erforschung der Erkrankung unterstützt. Um an Gewicht zuzulegen, muss Charlotte eine hochkalorische Nahrung zu sich nehmen. Gleichzeitig benötigt das Mädchen ein Medikament gegen Reflux sowie Entwässerungstabletten.

Nachsorgeprogramm nötig

Charlotte ist kleiner und leichter als andere Kinder, anfälliger für Infektionen und nimmt bis zum Erwachsenenalter an einem Nachsorgeprogramm teil. Die Eltern sind glücklich, dass ihre Kleine daheim ist und sich gut entwickelt. Inzwischen läuft sie einige Schritte und verzaubert alle durch ihre fröhliche Art. „Charlotte ist ein sehr lebensbejahendes Kind“, sagt die 32-Jährige lächelnd. „Wir sind sehr stolz auf sie.“

