Sieben Autos beschädigt

Mehrere Autos beschädigt hat ein Täter in der Augartenstraße, Höhe Gabelsbergerstraße. Wie die Polizei gestern mitteilte, liefen am Donnerstag gegen 2.40 Uhr drei Personen die Augartenstraße in Richtung Möhlstraße. Einer von ihnen, ein 20-Jähriger, habe laut Zeugen beim Vorbeilaufen an sieben Autos die Scheibenwischer beschädigt oder diese gar komplett abgerissen. Die Polizei traf den Verursacher mit seinen beiden Begleitern noch am Tatort an. Der 20-Jährige, der sichtlich unter Alkoholeinfluss gestanden habe, konnte später seinen Weg zwar fortsetzen. Gegen ihn wird aber wegen Sachbeschädigung ermittelt. bhr

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.10.2018