Sieben Autos in Käfertal zerkratzt

Gleich sieben Autos haben Unbekannte in der Rollbühlstraße in Käfertal mutwillig beschädigt. Wie die Polizei gestern mitteilte, wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 18 und 12 Uhr Fahrzeuge der Marken BMW, VW, Smart, Hyundai, Mini und Peugeot beschädigt. Alle waren ordnungsgemäß am Straßenrand geparkt. Die Täter zerkratzten – vermutlich mit Schlüsseln – die Türen und Kotflügel auf der Beifahrerseite. Auffällig ist laut Polizei, dass ausschließlich Fahrzeuge neueren Baujahrs beschädigt wurden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei unter 0621/71 84 90 entgegen. pol/lok

