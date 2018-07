Sieben Gottesdienste zum Thema „Mensch-Sucht-Leben“

Unter dem Titel „Mensch-Sucht-Leben“ startet am Sonntag um 10 Uhr in der Gethsemanekirche auf dem Waldhof eine Reihe von Diakonie-Gottesdiensten. Ins Leben gerufen hat die Reihe Pfarrer Matthias Weber (Bild), der als geschäftsführender Direktor seit 2017 für das Diakonische Werk in Mannheim zuständig ist.

Gestaltet werden die Gottesdienste mit dem Team der Diakonie-Suchtberatungsstelle

...

Sie sehen 23% der insgesamt 1709 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Freitag, 02.02.2018