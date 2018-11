Sieben Jahre nach der Katastrophe

Sieben Jahre ist die Katastrophe im Atomkraftwerk Fukushima mittlerweile her. Kazuhiko Kobayashi hat es sich zur Aufgabe gemacht, der Welt zu erzählen, wie es um sein Heimatland Japan seitdem steht. Und er hat der Atomkraft den Kampf angesagt. „Wenn Deutschland den Atomausstieg schafft, ist das der Beweis dafür, dass auch hoher Energiebedarf ohne Atomkraft gedeckt werden kann. Dieses Land könnte eine Vorreiterrolle spielen“, sagt er. Kazuhiko Kobayashi wurde in Japan geboren und studierte in Tokio Germanistik. Er lebte und arbeitete von 1968 an in Deutschland, zog 1997 zurück in sein Heimatland. Als Kenner beider Kulturen hat er einen besonderen Blick auf das Geschehen seit dem Super-GAU. Zur Zeit ist er auf Europatour und kommt auch nach Mannheim. Am Donnerstag, 22. November, spricht er um 19 Uhr im Bürgerhaus in der Neckarstadt-West (Lutherstraße 15). red/lok

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.11.2018