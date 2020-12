Sieben Menschen gestorben

Das Mannheimer Gesundheitsamt hat am Dienstag sieben weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Ein über 60-jähriger Mann und eine über 70-jährige Frau seien in auswärtigen Kliniken verstorben. Zwei über 80-jährige Männer und eine über 80-jährige Frau verstarben in Mannheimer Kliniken, eine über 80-jährige Frau und eine über 90-jährige Frau in einer Mannheimer Pflegeeinrichtung. Damit steigt die Zahl der an oder mit dem Coronavirus Verstorbenen in Mannheim seit dem Ausbruch der Pandemie auf 144.

Auch die Zahl der Neuinfektionen ist am Dienstag deutlich gestiegen. Dem Gesundheitsamt wurden bis zum Nachmittag (16 Uhr) 132 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. 6075 Personen gelten als genesen. Damit gibt es in Mannheim derzeit 1972 akute Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die angibt, wie viele Menschen pro 100 000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen angesteckt haben, lag am Dienstag mit 204,1 wieder über der 200er-Marke. Am Sonntag und Montag war sie wegen niedrigerer Fallzahlen unter diesen Wert gerutscht. cs

