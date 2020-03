Mannheim.Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in Mannheim ist am Sonntag um sieben Fälle auf insgesamt 44 angestiegen. Diese Zahl des Gesundheitsamtes meldete die Stadt Mannheim am Abend. Alle Infizierten zeigten nur milde Krankheitsanzeichen und können in häuslicher Quarantäne verbleiben, hieß es weiter in der Mitteilung.

Am Vortag waren neun neue Infektionen vermeldet worden. Eine der infizierten Personen ist an der Friedrichsfeldschule beschäftigt. Die Schule bleibt bereits ab Montag aus organisatorischen Gründen geschlossen, wie die Stadt in der Mitteilung schreibt. Alle anderen Schulen in Mannheim ziehen wie vom Kultusministerium angeordnet am Dienstag nach.

Karte und Grafiken: So viele Corona-Fälle sind in der Region bekannt

Nach Angaben der Stadt Mannheim sind nahezu alle Infektionsketten nachvollziehbar, das Gesundheitsamt ermittelt derzeit weitere Kontaktpersonen.

Deutlicher Anstieg in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg wurden am Samstag 258 neue Covid-19-Fälle gemeldet. Wie das Sozialministerium schreibt, stieg die Zahl der Infizierten damit deutlich an auf nun 827.

Liveblog: Coronavirus - die aktuelle Lage

Anmeldung zum "MM"-Themen-Newsletter "Coronavirus"