Sieben neue Fälle am Montag

Die Zahl der in Mannheim nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus ist auf 326 gestiegen. Wie die Stadt am Montagabend mitteilte, wurden dem Gesundheitsamt bis Montag, 16 Uhr, sieben neue Fälle gemeldet. Die weit überwiegende Zahl aller in Mannheim bislang nachgewiesenen Infizierten zeige nur milde Krankheitsanzeichen und könne in häuslicher Quarantäne verbleiben, hieß es. Das Gesundheitsamt ermittele nun die weiteren Kontaktpersonen. 133 Personen seien inzwischen genesen, bei ihnen konnte die häusliche Quarantäne aufgehoben werden.

Unterdessen fällt eine weitere, schon zur Tradition gewordene Großveranstaltung in der Stadt als Folge der Corona-Krise aus. Das Festival „Monnem Bike“, das am Samstag, 27. Juni, zum vierten Mal geplant war, findet nach Angaben der Verwaltung in diesem Jahr nicht statt. Zugleich entfallen damit die festen Bestandteile des Festivals, die „Radparade“ und der „Radsalon“. „Monnem Bike“ war 2017 im Rahmen des Jubiläums zu 200 Jahre Fahrrad entstanden und wird seitdem jährlich zur Förderung der nachhaltigen Mobilität und einem anderen Erleben in der Stadt veranstaltet.

Für das kommende Jahr plant die Stadt als Veranstalter ein umfangreicheres Festival zum Thema nachhaltige Mobilität, in das „Monnem Bike“ integriert werden soll. Die Vorbereitungen dazu seien bereits angelaufen. red/cs

