Sieben weitere Todesfälle

Die Zahl der Corona-Toten in Mannheim ist auf mehr als 200 gestiegen. Am Freitag wurden allein sieben gemeldet: Zwei über 80-jährige Frauen und ein über 70 Jahre alter Mann verstarben in Pflegeheimen, zwei weitere Frauen (über 70 und über 80) und zwei weitere Männer (über 50 und über 80) in Krankenhäusern, in einem Fall außerhalb dieser Stadt. Zudem wurden 39 Neuinfizierte registriert. Damit ging die Sieben-Tage-Inzidenz – die Summe neuerer Fälle umgerechnet auf 100 000 Einwohner – auf 124,3 zurück.

Zweite Impf-Welle begonnen

Ebenfalls am Freitag veröffentlichte die Stadt wieder ihre wöchentlichen Impfzahlen. Demnach wurden in der Maimarkthalle bisher 10 433 Menschen geimpft. Die dort stationierten mobilen Teams verzeichneten weitere 5186 Impfungen in Pflegeheimen und anderen Senioreneinrichtungen. Hinzu kommen die Krankenhäuser, die unverändert keine Zahlen nennen wollen – obwohl die Impfbereitschaft bei Mitarbeitern mit direktem Kontakt zu Covid-19-Patienten als sehr hoch bezeichnet wird. Insgesamt wurden in Mannheim also schon mehr als 16 000 Impfungen vorgenommen. In Pflegeheimen hat bereits die zweite Runde begonnen, im Klinikum wird es laut Sprecher Dirk Schuhmann am Dienstag soweit sein. Die christlichen Krankenhäuser ließen eine Anfrage dazu unbeantwortet.

Auch am Samstag und Sonntag will die Stadt laut Sprecher Ralf Walther wieder jeweils um 17 Uhr mindestens 100 weitere Impftermine in der Maimarkthalle freigeben. Sie können nur über die Bundes-Internetseite www.impfterminservice.de oder über die Hotline der Kassenärztlichen Vereinigung (116 117) gebucht werden. In den vergangenen Tagen waren die neuen Termine jeweils in kürzester Zeit vergriffen, wie verärgerte Leser dem „MM“ berichteten. Die Stadt bittet, beide Impfungen im Drei-Wochen-Abstand auf einen Schlag zu vereinbaren.

Unterdessen wurden bei landesweiten Quarantäne-Kontrollen an zwei Tagen auch mehrere Mannheimer vom Ordnungsamt überprüft. In insgesamt 200 Fällen, darunter 66 Reiserückkehrer, wurden keinerlei Verstöße festgestellt.

