Siebter Todesfall in Mannheim

Im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat es jetzt einen siebten Todesfall in Mannheim gegeben. Wie die Stadtverwaltung am Freitagabend mitteilte, verstarb ein über 80 Jahre alter Mannheimer in einem Krankenhaus.

Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen in Mannheim ist leicht gestiegen. Dem Gesundheitsamt wurden bis Freitagnachmittag, 16 Uhr, sechs weitere Fälle gemeldet. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der bestätigten Fälle auf insgesamt 434. Bislang sind in Mannheim 329 Personen genesen, die Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben.

Unterdessen hat die Stadtverwaltung wie angekündigt den Einzug der Kita-Gebühren für den Mai für die städtischen Einrichtungen gestoppt. Eine endgültige Entscheidung über die Kita-Gebühren solle „zeitnah getroffen werden“, heißt es in der Mitteilung. Man spreche derzeit mit dem Land über eine einheitliche Regelung. Auch müssten noch die entsprechenden städtischen Gremien einbezogen werden und entscheiden. Für die Eltern, die keine Notbetreuung wahrnehmen, wird die Verwaltung dem Gemeinderat demnach vorschlagen, die Gebühren zu erlassen. Auch freie Träger sollen für diese Fälle wieder eine Erstattung bis zur Höhe der kommunalen Gebühren erhalten. Den Kindertagespflegepersonen will die Stadt für den Mai ebenfalls wieder einen Zuschuss gewähren, damit diese ihre Zahlungen etwa für Miete sicherstellen können. imo

