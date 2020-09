Siegerentwurf zur U-Halle steht fest

Der Siegerentwurf zur Architektur der „U-Halle“ der Mannheimer Bundesgartenschau 2023 steht fest. Das Berliner Architekturbüro „Hütten & Paläste“ hat sich in der Jurysitzung am Mittwoch klar gegen vier weitere eingereichte Entwürfe durchgesetzt. Das teilte die Bundesgartenschau-Gesellschaft in einer Pressemitteilung mit.

Der Aufsichtsrat der Buga 23 hatte sich am Donnerstag diesem Urteil angeschlossen. Im Gemeinderat wird der zweiphasige Entwurf zur architektonischen Ertüchtigung der U-Halle in der Novembersitzung zur finalen Abstimmung gebracht.

Verbindung von innen und außen

Ihr Modell für die U-Halle baut das Büro modular auf, in dem es die große Lagerhalle in einzelne Segmente unterteilt. „Innen und außen“ greifen beim Siegerentwurf ineinander, geschlossene Baukörper wechseln sich mit offenen Räumen ab – und gehen „dramaturgisch spannende Wechsel“ ein, so wird es in der Mitteilung beschreiben. Diese Herstellung von Verbindungen zwischen Innen- und Außenraum sei ein typisches Gestaltungselement von „Hütten & Paläste“. Das Architektenteam begreife Gebäude als „offene Systeme“, die „im Austausch mit ihrer physischen und metaphysischen Umgebung“ stehen. Man habe hier einen Entwurf „der mit minimalem Ressourceneinsatz ein modulares System entwickelt, das vielfältig bespielt werden kann und damit Räume für diverse Nutzungen eröffnet“, wird Oberbürgermeister Peter Kurz in seiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender der Buga zitiert.

„Durch die Offenheit des Gebäudes und die verschiedenen Raumangebote kann die U-Halle einerseits ihrer Rolle während der Bundesgartenschau im Jahr 2023 gerecht werden und hier an zentraler Stelle auf dem Spinelli-Gelände eine von den Besuchern genutzte Anlaufstelle sein“, erklärt Buga-Geschäftsführer Michael Schnellbach.

Darüber hinaus erlaube der Entwurf eine überarbeitete Nutzung der U-Halle nach der Buga. Der Gemeinderat wird im November über die Frage der nicht-temporären Nutzung und dem Umfang nach der Buga entscheiden.

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.09.2020