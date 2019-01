Signal an die Belegschaft

Wer die Fehler der Vergangenheit in der Gegenwart nicht analysiert und korrigiert, muss sich nicht wundern, wenn ihn die Vergangenheit in Zukunft einholt“, lautet ein gern zitierter Spruch. In der Tat ist es einer der größten Fehler, bereits erkannte Fehler aussitzen zu wollen. Es spricht für die neue Klinikum-Doppelspitze, dass sie eine vor ihrer Berufung getroffene Entscheidung zurücknehmen und die aufgelöste Pflegedirektion wieder etablieren will.

Damit signalisieren die beiden Geschäftsführer Freddy Bergmann und Hans-Jürgen Hennes, dass sie den Wunsch der größten Berufsgruppe nach einer starken Vertretung als eigenen Kopf respektieren und an einem Miteinander auf Augenhöhe interessiert sind. Ohnehin hat vor einem Dreivierteljahr niemand so recht verstanden, warum das Mannheimer Klinikum als einziges deutsches Universitätskrankrankenhaus das Leipziger Modell ohne übergeordnete Pflegedirektion kopiert hat. Möglicherweise versprach sich der damalige Medizinische Geschäftsführer Frederik Wenz mehr Entscheidungsmöglichkeiten – schließlich wurden die neu gebildeten Pflege-Departements ihm als Ärztlichen Direktor zugeordnet.

Interessanterweise gab es eine Art Rolle rückwärts auch in Leipzig. Dort wurde zusätzlich die Position einer geschäftsführenden pflegerischen Departement-Leiterin für übergeordnete strategische Aufgaben geschaffen.

Manchmal gilt es eben nachzubessern oder ein bewährtes System wiederzubeleben. Bekanntlich sind auch in der Medizin so manches Mal Korrekturoperationen unumgänglich.

