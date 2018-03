Silhouette der Stadt geprägt

Anzeige

Bis vor einem Jahr hat er noch sein Haus auf den Planken in P 3,14 zum Ärztehaus umgebaut. Dort kommt er weiter jeden Tag in sein Büro, informiert sich ständig fachlich wie politisch. Nur neue Bauprojekte geht er nicht mehr selbst an. Denn immerhin wird Architekt Karl Schmucker, der Mannheims Silhouette mehr als eine Generation hinweg stark beeinflusste, heute 90 Jahre alt.

Die Rosengarten-Erweiterung im Jahr 1974, die Neckaruferbebauung Nord, das Collini-Center, das MVV-Hochhaus, Gewerkschaftshaus, Jüdisches Gemeindezentrum, Hauptverwaltungen von Südzucker sowie Bilfinger und Berger, Sparkasse am Paradeplatz, Engelhorn-Stadtgarten – die Aufzählung könnte endlos so weitergehen. Karl Schmucker ist „Schöpfer einer Reihe bedeutender, das Stadtbild prägender Gebäude“, so Kulturbürgermeister Michael Grötsch im März 2016. Da ehrte ihn das Mannheimer Architektur- und Bauarchiv für sein Lebenswerk, „das fundamentale Bedeutung für die Mannheimer Baugeschichte hat“, so Vorsitzender Peter Plachetka damals.

Wegbereiter der Buga 1975

Und in der Tat. Nicht allein viele Gebäude würden ohne seine Ideen, aber auch seinen Mut und seine Antriebskraft nicht stehen. In den 1970er Jahren ist er Berater des seinerzeitigen Oberbürgermeisters Ludwig Ratzel, in dieser Funktion Wegbereiter der Bundesgartenschau 1975. Später hilft er, den Standortwettbewerb um das Landesmuseum gegen Stuttgart für die Quadratestadt zu entscheiden.