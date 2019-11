Silke Hauck empfängt Gäste im Schatzkistl

Jazz, Pop, Chanson, Folk: In der nach ihr benannten Sike-Hauck-Nacht im Schatzkistl empfängt die Mannheimer Sängerin musikalische Gäste aller Stilrichtungen – diesmal Andrew Lauer, The Rebel Hearts und Mr. Quick. Los geht es am Samstag, 23. November, um 20 Uhr. Der „MM“ verlost dreimal zwei Karten. Einfach am Donnerstag zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Schatzkistl“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden dann am Freitag zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt und müssen erreichbar sein. red/lok

