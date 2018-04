Silotanklastzug kippt auf A6 um – Fahrer schwer verletzt

Anzeige

Mannheim.Ein 29-Jähriger ist mit einem Silotanklastzug auf der A6 in der Anschlussstelle Sandhofen in Fahrtrichtung Kaiserslautern umgekippt und hat dabei schwere Verletzungen erlitten. Der Fahrer des Silozuges war nach Polizeiangaben für zweieinhalb Stunden im Fahrzeug eingeklemmt, ehe er befreit und in ein Krankenhaus gebracht werden konnte. Da der Lkw auf die Fahrerseite gefallen war, hatten die Feuerwehrleute große Mühe, den 29-Jährigen aus dem Fahrzeug zu befreien.

Der Mann hatte aus bislang ungeklärter Ursache gegen 18.15 Uhr im Kurvenbereich der Abfahrt die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, kam nach links von der Fahrbahn ab und kippte über die Leitplanken in die Böschung. Dort blieb der Silozug auf der Seite liegen. Die Berufsfeuerwehr Mannheim, die Feuerwehr Viernheim, ein Notarzt und die Autobahnmeisterei Mannheim waren im Einsatz.

Die Bergungsarbeiten des mit 25 Tonnen Asche beladenen Sattelzuges dauerten bis über die Nacht an. Um ein Aufreißen des Tanks zu vermeiden, soll die geladene Asche am Freitag mit einem Filtersystem abgesaugt werden. Die Polizei hat angekündigt, die Abfahrt zwischenzeitlich freizugeben, sobald die Zugmaschine und der Auflieger ohne den Tank geboren werden können. Die Ausfahrtspur der Anschlussstelle Sandhofen in Richtungsfahrbahn Kaiserslautern zur B 44 / Lampertheim bleibt für die Bergungsarbeiten jedoch voll gesperrt. (pol/kris/bhr)