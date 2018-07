„Sind froh, wenn es vorbei ist“

Der Pegel des Rheins ist wegen der Trockenheit sehr niedrig: Ein Bagger schafft Kies zur Seite, damit die Altrip-Fähre auf Pfälzer Seite anlegen kann. Meena Stavesand (ena)

Mannheim.Die Glocke schellt. Durchdringt den breiten und langen Garten. Übertönt den Geräuschpegel. An der Rutsche. Am kleinen Gartenhaus. Und auch im Sandkasten unter der trapezförmigen großen Plane, die doch so viel Schatten bietet. Die Kinder, die dort spielen, wissen, was los ist: Zeit zu trinken. Wasser. Viel Wasser.

Im evangelischen Kindergarten der Martinsgemeinde in Rheinau-Süd ist die

...

Sie sehen 8% der insgesamt 5214 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 31.07.2018