Singen in der Kneipe

Bei einem Bier gemeinsam bekannte Pop- und Rocksongs auf Deutsch und Englisch anstimmen – das ist das Konzept des neu gegründeten Kneipenchors. Der trifft sich das nächste Mal heute um 18 Uhr im Eichbaum-Brauhaus in der Käfertaler Straße.

Zum ersten Treffen waren 50 Sänger gekommen, wie der Chor mitteilt. „Eine tolle Überraschung und ein super Erfolg fürs erste Mal. Es hat richtig Spaß gemacht!“ – so werden in der Mitteilung Teilnehmer zitiert. In ungezwungener Atmosphäre wurden demnach bereits in der ersten Probe schon dreistimmige Songs wie „Happy“, „Eye of the Tiger“ und „Tage wie diese“ geprobt.

Man freue mich sehr auf dieses Projekt, so die Organisation. „Es war schön, dass Menschen, die schon lange im Chor singen, und Menschen, die noch nie gesungen haben und keine Noten lesen können, sich einfach hier treffen können und ihr Spaß am Singen und die Musik sie verbindet.“ imo

Info: Mehr dazu im Internet unter bit.ly/2DiQylK

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.04.2019