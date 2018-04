Anzeige

Diesem Wort aus Psalm 96 ist es offenbar nicht egal, was für Lieder dem Herrn gesungen werden. Neue Lieder sollen es sein. Weil jede Zeit andere Töne und andere Worte hat, um das zu besingen, was ihr Glaubens- und Lebensgefühl ausmacht. Und dabei kommt es nicht auf das numerische Alter unserer Lieder an. Auch ein Lied der Reformationszeit kann frisch und lebendig gesungen unseren heutigen Glauben zum Ausdruck bringen.

Von Friedenshoffnung getragen

Ich bin jedenfalls froh, dass ich als kirchlich sozialisierter Mensch viele gute und schöne christliche Lieder kennen gelernt habe. Es sind durchweg Lieder, die von einem menschenfreundlichen Gott singen, die von Friedenshoffnungen getragen sind und einen Geist der Solidarität und Nächstenliebe verbreiten. Das finde ich wichtig. Gerade in einer Zeit, in der menschenverachtende Töne wieder zunehmen.

Coole Rapper sammeln Punkte damit, dass sie bestimmte Gruppen verächtlich machen und ausgrenzen. Sie berufen sich auf ihre künstlerische Freiheit. Die soll auch jeder Künstler haben. Aber wer Musik macht und sie sogar als Kunst versteht, hat auch eine ethische Verpflichtung. Einen „Echo“ dürften solche Machwerke aus meiner Sicht jedenfalls nicht bekommen.

Dank für bewegende Klänge

Singet dem Herrn ein neues Lied. Es ist nicht egal, was und wie wir singen. Das gilt es immer wieder zu bedenken. Der Sonntag Kantate ist eine gute Gelegenheit dazu. Morgen dankt die Kirche all jenen, die in Gottesdiensten und Kirchenkonzerten für bewegende Klänge und befreites Singen sorgen: Den Kantorinnen, Instrumentalisten, Chorsängerinnen und Organisten.

Ich kann allen nur empfehlen, sich in diese illustre Gesellschaft einzureihen. Suchen Sie sich einen Chor, der ihnen zusagt. Genießen Sie das Singen und die Gemeinschaft. Denn: Singen tut gut!

Matthias Weber,

Pfarrer, Geschäftsführender

Direktor im Diakonischen

Werk Mannheim

© Mannheimer Morgen, Samstag, 28.04.2018