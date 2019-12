Singender Lokalpatriot

Er ist ein großer Publikumsliebling, stets für jeden Spaß zu haben und immer wieder flicht er bei passender Gelegenheit humorvolle Passagen und Mannheimer Mundart in seine Auftritte ein: Joachim Goltz. Nun wird der populäre Opernsänger, gebürtiger wie bekennender Mannheimer, dafür geehrt: Im Februar erhält der Bariton den 51. Mannheimer Bloomaulorden.

„Cool“ ist seine erste Reaktion. „Es ist sehr, sehr schön, ich freue mich riesig“, bekennt er. Und er gesteht sogar, dass es seit 1992 „ein bisschen ein Lebenstraum“ für ihn gewesen sei, als Mannheimer diese höchste bürgerschaftliche Auszeichnung Mannheims zu erhalten: „Aber ich hätte nie so früh damit gerechnet“, so Goltz.

1992 stand er nämlich als Statist auf der Bühne, als Klaus Wendt ausgezeichnet wurde. Als Müllkutscher Doolittle in „My Fair Lady“ kümmerte er sich 2017 um das Blumenmädchen Helen Heberer, im Jahr drauf stand er mit Bloomaul Rolf Götz in „Wie werde ich reich und glücklich?“ auf der Bühne und in diesem Jahr gab er als Pluto in „Orpheus in der Unterwelt“ Ilka Sobottke das Geleit – nun wird er selbst geehrt.

1973 geboren, besuchte er Tulla- und Elisabeth-Gymnasium. Musikschule Mannheim und Opernsänger Michael Davidson trugen dazu bei, dass das neue Bloomaul trotz PH-Studium in Heidelberg nicht Grundschullehrer wurde, sondern an der Hochschule für Musik in Detmold studierte. Nach ersten Engagements in Freiburg, Detmold, Würzburg und Wiesbaden gehört der große Lokalpatriot seit 2014 zum Ensemble seiner Heimatstadt. Als Opernintendant Albrecht Puhlmann Ende Oktober in der großen Gala des Richard-Wagner-Verbandes verkündete, dass das Nationaltheater den Vertrag mit Goltz bis 2024 verlängert hat, brandete großer Beifall auf. Auch da hatte Goltz sich als charmant-galanter Unterhalter gezeigt.

Per Fahrrad zum Auftritt

Das Verleihungskomitee bezeichnete ihn jetzt als „Bariton aus Leidenschaft, der bisweilen noch Gänsehaut bekommt, wenn er in Inszenierungen singt, in denen er Ende der achtziger Jahre noch als Statist erste Theatererfahrungen sammelte“, so Markus Haass, Bert Siegelmann und Achim Weizel. Der Vater dreier Mädchen sei „einmal mehr ein typisches Bloomaul mit seinem geradezu liebevollen Bekenntnis zu Mannheim, seiner vom Vater ererbten Operettenbegeisterung und seiner humorvollschlagfertigen Art repräsentiert er seine Heimatstadt wo auch immer er auf der Bühne steht“, verweisen Haass, Siegelmann und Weizel auf viele Gastengagements an der Semperoper Dresden, der Komischen Oper Berlin oder den Staatstheatern von Hannover, Zagreb, Darmstadt und Saarbrücken.

Wenn er aber in der Heimat auftreten kann, macht er es irgendwie möglich – sogar doppelt an einem Abend. So stand er am vergangenen Sonntag erst in „Frau ohne Schatten“ im Nationaltheater auf der Bühne, wo seine Partie gleich in den ersten zehn Minuten dran ist, sauste auf dem Fahrrad zur Konkordienkirche, um dort im Händel-Oratorium zu singen, fuhr dann wieder zu „Frau ohne Schatten“. „Ich wollte denen eben nicht absagen“, so Goltz.

