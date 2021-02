Sinkende Zahlen ein anhaltender Trend

Schaubilder mit solch erfreulichen Kurven hat Peter Schäfer dem Gemeinderat lange nicht mehr zeigen können. „Wir sehen einen recht kontinuierlichen Abwärtstrend“, kommentiert der Gesundheitsamtsleiter die Entwicklung der Corona-Zahlen in Mannheim. Mit den 29 am Dienstagnachmittag gemeldeten Fällen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz (also die Summe der Neuinfektionen in einer Woche umgerechnet auf

...