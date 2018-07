Sinn statt Moral

Anzeige

Endlich sind sie da: die großen Ferien! Nicht nur die Schülerinnen und Schüler werden sich darüber freuen, sondern auch ihre Lehrerinnen und Lehrer. Auch ich genieße die Sommerzeit in den großen Ferien, wenn alles etwas ruhiger ist. Auf der Straße sind weniger Autos unterwegs. Ich habe weniger Termine. Und bald werde auch ich Urlaub machen.

Die Sommerzeit ist eine Zeit, in der ich häufiger zum Nachdenken komme. Ich kann etwas Abstand gewinnen von dem, was mich sonst im Alltag beschäftigt. Doch worüber werde ich in diesem Sommer nachdenken? Was hat mich die letzten Wochen beschäftigt?

Wenn ich zurückblicke, dann habe ich den Eindruck, dass der Umgangston in unserem Land rauer geworden ist. Ich erinnere mich an die Regierungskrise und den Asylstreit, die Diskussionen über Flüchtlinge, die im Mittelmeer ertrinken. Ich denke an die Begleitumstände der Fußballweltmeisterschaft und die Affäre um Mesut Özil. Bei diesen Themen geht es nicht nur um die direkt betroffenen Personen. Es geht darin auch um die Grundwerte unserer Gesellschaft: Wie wollen wir in diesem Land miteinander umgehen? Wen heißen wir bei uns willkommen?